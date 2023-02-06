Dünya Bankası’ndan korkutan su raporu! 180 milyon kişiyi etkileyebilir

Dünya Bankası, su depolama çözümleri çağrısında bulunulan bir rapor yayımlandı. Raporda hem kamu hem de özel sektör hedef alındı. Depolama açıklarını kapatmak için çok sektörlü çözümler geliştirmenin öneminin vurgulandığı raporda, önerilen entegre su depolama çözümlerinin sürdürülebilir kalkınma ve iklim hedeflerine dayandırıldığı belirtildi.

2030’a kadar 180 milyon kişi selden etkilenebilir

Su kıtlığı sebebiyle ülkelerin büyüme oranlarında yüzde 6’ya varan düşüş görülebileceği ifade edilirken, rapora göre son 20 yılda 1.43 milyar kişi kuraklıktan, en az 1.65 milyar kişi de sellerden olumsuz etkilendi. 2030’a kadar ise 180 milyon kişinin daha doğrudan sellerden etkilenebilir. Daha az tahmin edilebilir hale gelen değişken yağışlar şehirlerde güvenilir su teminini zorlaştırırken, tarımsal üretimi azalttığı ve yatırımcıların cesaretinin kırılmasına neden olduğu belirtildi.

Su depolamaya yatırım yapan toplumlar dayanıklı olacak

Daha az tahmin edilebilir hale gelen değişken yağışlar ise şehirlerde güvenilir su teminini zorlaştırırken, tarımsal üretimin azalmasına ve yatırımcıların cesaretinin kırılmasına neden oluyor. Su depolamanın, suyun mevcudiyetini iyileştirme, sellerin etkilerinin azaltılması ve enerji, ulaşım ve diğer sektörlerin desteklenmesi için su akışının düzenlenmesi olmak üzere ise üç ana faydasından bahsediliyor. Rapora göre, su depolama iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz enerji üretmek için de kullanılabildiği, gelecek yıllarda su depolamaya yönelik adımlar atan toplumların ise daha istikrarlı ve dayanıklı olacağı öngörülüyor. Ayrıca dünya nüfusunun depolamaya daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen, düşen tatlı su depolama hacmi, küresel bir kriz yaratıyor.

Depolama açığı giderek artıyor

Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Doğal su depolama hacmi ise sulan alanların ve taşkın yataklarının yok edilmesi ile eriyen buzullar sebebiyle 27 trilyon metreküp azaldığı görüldü. Nüfusun artışı ve iklim sorunlarının yaşanması sebebiyle gerekli olan su depolama miktarı ile depolanan miktarın arasındaki farka karşılık gelen su depolama açığı ise giderek artıyor. Rapora göre söz konusu açığın giderilmesi için su depolamaya yönelik mevcut yaklaşımların değişmesi gerekiyor.