Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) sivrisineklerden bulaşan Chikungunya virüsüne karşı uyarılarda bulundu. Dünya genelinde 5,6 milyar insanın risk altında olduğunu belirten DSÖ, küresel çapta büyük bir salgın yaşanabileceğini belirtti. Peki, chikungunya virüsü nedir? Chikungunya nasıl bulaşır? Korunma yolları nelerdir? İşte virüsle ilgili tüm merak edilenler...

Chikungunya virüsü nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) chikungunya virüsüne karşı acil önlem çağrısı yaptı.

DSÖ yetkilisi Diana Rojas Alvarez, hastalığın dünya genelinde 119 ülkede tespit edildiğini belirtip, 5,6 milyar insanın bu virüs nedeniyle risk altında olduğunu ifade etti. Virüs sivrisinek ısırığıyla insanlara bulaşıyor.

Bir enfeksiyon olan chikungunya virüsünün en büyük belirtisi eklem ağrıları ve yüksek ateş. Diğer semptomlar arasında baş ağrısı, kas ağrısı, eklem şişmesi ve kızarıklık, döküntü sayılıyor. Virüs, bazı durumlarda ölüme neden olabiliyor.

Virüsün belirtileri 2-12 arasında ortaya çıkabiliyor. Semptomlar genellikle bir hafta içinde düzeliyor. Ancak, bazı durumlarda ekrem ağrılarının düzelmesi ayları hatta yılları bulabiliyor.

Kimler risk altında?

Chikungunya virüsü çok genç, yaşlı ve başka sağlık sorunları olan kişiler için daha büyük risk taşıyor.

Virüs kaynaklı ölüm riski 100'de 1 civarında.

Hastalık nasıl önlenir?

Sivrineklerden bulaşan chikungunya virüsünü önlemenin en garanti yolu sivrisinek maruziyetini en aza indirmek. Sivrisinekler tarafından ısırılmamak virüse karşı alınabilecek en etkili yöntem.

Virüsün aşısı ve bilinen bir tedavisi bulunmuyor. Ancak, teşhisten sonra tedavi için dinlenme, destekleyici ilaç, sıvı alımı önerilebiliyor.

Virüs en çok nerelerde görülüyor?

Chikungunya virüsü, genellikle en çok Afrika ve Asya'da görülüyordu. Ancak, 2000'li yıllardan itibaren Avrupa ve Amerika'da da salgınlar rapor edildi.

2014 yılında bir milyondan fazla şüpheli vaka görüldü. Yine aynı yıl ABD'nin Florida eyaletinde virüs rapor edildi.