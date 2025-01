Dünya Trump'ın yemin töreninde çekilen fotoğrafı konuşuyor! Daron Acemoğlu da topa girdi

ABD’de Kasım 2024 seçimlerinde rakibi Kamala Harris’i geçerek ikinci başkanlık dönemi için Beyaz Saray bileti alan Cumhuriyetçi Donald Trump 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başladı.

Başkent Washington DC’de düzenlenen yemin töreninde içinde yaşadığımız dönemin damgası olarak gelecek on yıllarda da hatırlanacak bir tablo ortaya çıktı.

Toplamda 884 milyar dolarlık bir serveti temsil eden Meta (Mark Zuckerber) Amazon (Jeff Bezos), Google (Sundar Pichai) ve Tesla (Elon Musk) gibi teknoloji devlerinin liderleri tarihi karede yer aldı.

ABD’nin önde gelen ‘demokratik sosyalist’ isimlerinden Bernie Sanders bu kare üzerinden mücadele çağrısı yaptı.

Sanders, “Oligarşiden bahsetmeye başladığımda pek çok insan ne demek istediğimi anlamıyordu. Artık bu değişti. Amerika’nın en zengin üç kişisi yemin töreninde Trump’ın arkasında hizalandığında, her kes milyarderler sınıfının artık hükümetimizi yönettiğini anlıyor” ifadelerini kullandı.

Vermont Senatörü Sanders mesajını “Karşı koymalıyız” ifadesiyle bitirdi.

Yes, an oligarchy of billionaires running the country would be (and is) bad news. But history, especially from Africa, Latin America and former Soviet Republics, shows that even worse would be an autocrat weakening institutions and controlling the oligarchs as well as the state… https://t.co/6bYIJLPlK8