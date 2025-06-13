DÜNYA yazarı Deniz Ülke Kaynak'tan İran-İsrail yorumu! 'İran tek kalırsa çok fazla uzamayacak'

İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim sürerken, DÜNYA gazetesi yazarı ve Akademisyen Deniz Ülke Kaynak, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmanın yalnızca İsrail ve İran arasında olmadığını belirten Kaynak, yapılan resmi kınama açıklamalarının da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"İsrail, Osmanlı'daki başıbozuk askerlere benziyor"

Kaynak, İsrail'i savaşta önden salınan Osmanlı'daki başıbozuk askerlere benzetİrken savaşmaya baştan gönüllü olduklarını belirtti. Kaynak "Saldırgan hep o ancak karşı taraftan saldırı geldiğinde ise müttefik savunma kalkanı hemen yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak'ın açıklamasına göre, İran’ın gönderdiği füzeler tamamen İsrail hava kuvvetleri ve müttefiklerince imha edildi. ABD’nin yanı sıra İngiltere, Ürdün ve Fransa’nın da savunma sisteminin bir parçası olduğunu belirten Arıboğan, bölgede bulunan radar sistemleri ve CENTCOM bünyesindeki askeri üslerin İsrail’e destek sağladığını söyledi.

"Tek tarafın zarar gördüğü bir asimetrik güç ortamı var"

Gerilimin giderek tırmandığına dikkat çeken Kaynak, "Savaşın kapsamı genişler mi diye herkesin tetikte beklediği bir yüksek risk ortamındayız" açıklamasında bulunurken "Savaşta şimdilik ilk/erken aşamadayız ve kontrollü bir savaş modundayız. Spesifik (belli kişiler ve askeri nükleer tesisler) hedeflere yönelen ve tek tarafın zarar gördüğü bir asimetrik güç ortamı var" ifadelerini kullandı.

"İran tek kalırsa çok fazla uzamayacak"

Kaynak, İran’ın yalnız kalması durumunda çatışmanın büyüme ihtimalinin düşük olduğunu ifade ederek, "Umarım, nükleer müzakereler bir ateşkes ve barış müzakeresine dönüşür. Aksini düşünmek bile istemiyorum zira küresel düzeyde aklı baliğ siyasilerin egemen olduğu bir dönemde değiliz" dedi.