Dünyaca ünlü boks şampiyonu evinde asılı halde bulunduğu ortaya çıktı (Ricky Hatton kimdir, neden öldü)

14 Eylül’de yaşamını yitiren İngiliz boks şampiyonu Ricky Hatton’ın menajeri ve yakın arkadaşı tarafından evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; 46 yaşındaki Hatton, Greater Manchester bölgesine bağlı Hyde’daki 1,7 milyon sterlinlik evinde asılı haldeydi.

Yürütülen soruşturmada, Ricky Hatton’ın cansız bedeninin menajeri ve yakın arkadaşı Paul Speak’ın tarafından bulundu bilgisi paylaşıldı.

Etkinliğe katılmayınca...

Hatton’ın ölümüne ilişkin davanın beş dakika kadar süren duruşmasında, ünlü boksörün aile üyeleri tarafından en son 12 Eylül’de görüldüğü ve iyi göründüğü aktarıldı.

Duruşmada, yalnız yaşayan Hatton’ın sonraki gün katılması beklenen bir etkinliğe katılmadığı belirtilirken, 14 Eylül’de menajeri Speak’in Manchester Havalimanı’ndan yapacakları uçuş için Hatton’ın evine gittiği belirtildi.

Duruşmada verilen bilgiye göre; Paul Speak, Hatton'ı boynuna ip bağlanmış ve cansız halde buldu.