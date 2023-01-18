Dünyada sıkıntılı sağlık sistemi dönemi

FRANSA: Sağlık sistemindeki kriz, acil servislerde ortalama 10 saati bulan bekleme süreleri, koridorlarda yatan hastalar, zamanında müdahale edilemediği için hayatını kaybeden hastalarla belirginleşti. Geçen ay acil servislerde 31 kişi zamanında müdahale edilemediği için yaşamını yitirdi.

İNGİLTERE: Sağlık sistemindeki kriz nedeniyle ambulans bekleme sürelerinin rekor düzeye ulaşması, hastaların acil servislerde 12 saati bulan bekleyişleri ambulans ve acil servis hizmetlerini çıkmaza soktu. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlarda hastalar, bir ambulansın gelmesi için ortalama 1,5 saatten fazla bekledi. Bu kategorideki çağrılar için hedeflenen ambulans bekleme süresi 18 dakika olmasına rağmen, Aralık 2022’de kaydedilen 1,5 saat “şimdiye kadarki en uzun bekleme süresi” olarak kayıtlara geçti.

AMERİKA: Hastane yönetimlerinin az personelle hizmet politikası, hemşireler başta olmak üzere çalışanları grev yapmaya yönlendirirken, sağlık ekibi ve hastalarla yaşanan sıkıntılar sektörü krizin eşiğine getirdi. New York hastanelerindeki 42 binden fazla üyeye sahip NYSNA’nın Yürütme Kurulu Üyesi Michelle Gonzales, “Hastalarımızın hayatlarını ve lisanslarımızı riske atmak istemiyoruz. Hepimiz bugün bulunduğumuz yere ulaşmak için gerçekten çok çalıştık. Ve hastalarımızı koruduğumuzdan emin olmak istiyoruz” dedi.