Dünyada temiz enerjiye yatırım, 333 milyar doları geçti

17 Ocak 2018

Dünyada temiz enerjiye yatırım, 2017'de yüzde 3 artarak 333 milyar doları geçti.

Bloomberg'in Yeni Enerji Finansmanı raporuna göre, güneş panellerine talebin artmasıyla beraber temiz enerji yatırımları da 2016'ya göre artış gösterdi. 2015'te temiz enerji yatırımları 360 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Temiz enerjide Çin'in yükselişi de dikkat çekti. Çin'de temiz enerji yatırımları yüzde 24'lük artışla yaklaşık 133 milyar doları buldu.

Güneş enerjisine yatırım 2017'de yüzde 18 artarak 160 milyar doları aştı. Güneş enerjisine yapılan yatırımın yarısından fazlası Çin'de gerçekleşti.

Raporu hazırlayan Boomberg Yeni Enerji Finansmanı grubunun başkanı Jon Moore, "Güneş enerjisi teknolojisinde masrafların ciddi oranda azaldığı düşünüldüğünde, 2017'deki yatırımın boyutu dikkat çekici. Güneş panelleri, geçen yıl iki yıl öncesine oranla yüzde 25 daha ucuzdu" dedi.

Avrupa'da temiz enerjiye yatırım azaldı

Avrupa'da temiz enerjiye yatırım yüzde 26 azalarak 57,4 milyar dolara gerilerken, ABD'deki yatırım ise yüzde 1 artışla 57 milyar dolara yaklaştı.

Bu alanda satın almalar ise, 2016'ya oranla 6 kat artarak 15,8 milyar dolarla rekor kırdı. En büyük satın alma işlemi, Brookfield Asset Management'in ABD'li TerraForm Power'ın hisselerinin bir bölümünü 4,7 milyar dolara satın alması oldu.