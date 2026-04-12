Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi üretimi durdu! Küresel tedarik risk altında

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Global Aluminium (EGA), İran kaynaklı saldırılar nedeniyle tesislerinde oluşan hasarın ardından bazı teslimat sözleşmelerinde “mücbir sebep” maddesini devreye soktuğunu bildirdi.

Bu kapsamda EGA’nın bazı müşterilere yönelik teslimat yükümlülüklerini geçici olarak askıya aldığı belirtildi.

“Belirli sözleşmelerde mücbir sebep devreye alındı”

EGA’nın aldığı karara ilişkin açıklamada, şirketin bazı uzun vadeli teslimat anlaşmalarında mücbir sebep maddesini uygulamaya koyduğu ifade edildi.

Söz konusu mekanizmanın, savaş, saldırı ve doğal afet gibi kontrol dışı durumlarda tedarikçilerin sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini askıya almasına veya ertelemesine imkan tanıdığı aktarıldı.

Bloomberg’in şirket belgelerine dayandırdığı haberine göre, dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan EGA, Al Taweelah tesisindeki üretim durdurma sürecinin ardından bu adımı attı.

Üretimin 12 ayı bulması bekleniyor

Şirket, 3 Nisan’da yaptığı açıklamada, tesislerdeki hasarın boyutuna bağlı olarak tam üretime dönüşün yaklaşık 12 ay sürebileceğini, bazı müşterilerin ise bu süreçten etkilenebileceğini duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca, alüminyum üretim tesisleri, enerji santrali, alümina rafinerisi ve geri dönüşüm birimlerinde acil durum prosedürlerinin devreye alındığı ve tesisin tamamen tahliye edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

EGA Üst Yöneticisi (CEO) Abdunnasır bin Kelban da daha önce yaptığı değerlendirmede Al Taweelah tesisinin küresel ekonomi açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, saldırıların dünya genelinde birçok sektörün tedarik zincirini etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Şirket, üretimin kademeli olarak yeniden başlatılacağını, ancak tam kapasiteye dönüşün altyapı onarımlarına bağlı olduğunu bildirdi.