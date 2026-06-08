Dünyanın en eski bankası için ihale savaşı başladı

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Dünyanın en eski bankası, 1472 yılında İtalya'nın Siena şehrinde kurulan Monte dei Paschi di Siena için ihale savaşı başladı.

35,3 milyar dolarlık teklif

Intesa Sanpaolo ve Banco BPM'in teklif verdiği yarışta Intesa, rakibini geride bırakarak piyasa değeri bakımından Avrupa’nın ikinci büyük bankası olma hedefiyle 35,3 milyar dolarlık teklif verdiğini duyurdu. Teklif, MPS hisselerinin cuma günkü kapanış fiyatına göre yüzde 12,5 prim içeriyor. Bankanın piyasa değeri ise yaklaşık 27,4 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

Intesa'nın hamlesi, rakibi Banco BPM'nin hafta sonu yaptığı açıklamanın ardından geldi. Banco BPM yönetimi, MPS ile eşitler arası birleşme olasılığını değerlendirmek üzere görüşmelere başlama kararını oy birliğiyle onayladığını duyurmuştu.

2017 yılında devlet desteğiyle kurtarılan MPS, 2023 yılında yeniden özelleştirilmişti. Banka, kısa süre önce Mediobanca'yı satın almasının ardından İtalyan finans sektöründeki konsolidasyon sürecinin önemli hedeflerinden biri haline geldi.