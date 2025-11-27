Dünyanın en kalabalık şehrinde zirve değişti! Tokyo üçüncü sıraya geriledi, Dünyanın en kalabalık şehri neresi?

Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın 42 milyonluk nüfusuyla Tokyo'yu geçerek dünyanın en kalabalık şehri haline geldiğini açıkladı.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Nüfus Birimi'nin yayımladığı 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporunda, Cakarta'nın 42 milyon kişiyle ilk sırada yer aldığı, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 37 milyon nüfusla ikinci olduğu belirtildi. BM'nin 2018 raporunda zirvede bulunan Tokyo ise 33 milyonluk nüfusuyla üçüncü sıraya geriledi.

Raporda, 1950'de dünya nüfusunun yalnızca yüzde 20'sinin şehirlerde yaşarken bugün bu oranın yüzde 50'ye ulaştığı hatırlatıldı. 2050'ye kadar nüfus artışının üçte ikisinin şehirlerde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Mega kent sayısı 33'e çıktı

1975'te yalnızca 8 olan mega kent sayısının 2025 itibarıyla 33'e çıktığı vurgulanan raporda, dünyanın en büyük 10 kentinden 9'unun Asya'da yer aldığı belirtildi. Bu kentler Cakarta, Dakka, Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Guangcou, Kahire, Manila, Kalküta ve Seul olarak sıralandı.

Tokyo'nun nüfus artış hızının Covid-19 döneminde yavaşladığı, ancak iş ve eğitim fırsatları arayan gençlerin etkisiyle yeniden toparlanma sürecine girdiği ifade edildi.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'ndan Li Junhua, kentleşmenin çağın belirleyici olgusu olduğunu belirterek, "Kapsayıcı ve stratejik biçimde yönetildiğinde, iklim eylemi, ekonomik büyüme ve sosyal eşitlik için dönüştürücü fırsatlar yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu.