Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus yaşlanıyor
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de doğum sayısı, "tek çocuk politikası"nın gevşetilmesine rağmen 2017 yılında yüzde 3,5 azalarak 17,23 milyon oldu.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de doğum sayısının 2017 yılında yüzde 3,5 azalarak 17,23 milyon olduğunu bildirdi.
2017'de doğumlar, "tek çocuk politikası"nın 2016'da gevşetilmesine rağmen azaldı.
Çin Sosyal Güvenlik Birliği'nin geçen yıl açıkladığı verilere göre Çin'de hali hazırda 240 milyon olan yaşlı nüfus 2035 yılına kadar 400 milyona ulaşacak.
Bununla birlikte Çin'de ortalama yaşam süresi beklentisi geçen yıl 2010 yılındaki 74,83 yıldan 76,5 yıla yükseldi.