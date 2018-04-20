Dünyanın en pahalı park yeri
Emlak fiyatlarının el yaktığı Hong Kong'da, lüks bir rezidanstaki otopark alanının aylık kirası yaklaşık 1300 dolar.
Hong Kong'da, Kowloon bölgesindeki bir otopark yerinin aylık 10 bin Hong Kong dolarına (yaklaşık 1300 dolar) kiralandığı bildirildi.
Business Insider'ın haberine göre, ultra lüks dairelerin bulunduğu Ho Man Tin rezidansındaki otopark alanı, dünyanın en pahalı araç park yeri.
Dünyada yaşam maliyetlerinin en yüksek olduğu yerlerin başında gelen Hong Kong'da, bazı lüks dairelerin fiyatı 70 milyon doları geçiyor.
Hong Kong'daki lüks daireleri görmenin bedeli 900 bin dolar