ECB: Hiçbir ülke euroya katılım kriterlerini karşılayamadı
ECB, Euro Bölgesi'ne katılmak isteyen hiçbir ülkenin euroya katılım kriterlerinin tamamını karşılayamadığını belirtti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ne katılmak isteyen hiçbir ülkenin katılım için gerekli tüm kriterleri karşılayamadığını bildirdi.
Çoğu orta Avrupa'dan 7 ülkenin geçtiğimiz 2 yılda Euro Bölgesi'ne katılım kriterlerini yakalama yönünde biraz ilerleme gösterdiklerini belirten ECB, ancak hiçbir ülkenin kriterleri tam olarak yerine getiremediğini ifade etti.
Bulgaristan, Haziran ayı sonuna kadar ERM-2'ye üyelik başvurusu yapmak ve 2 yıllık bekleme süresinden sonra Euro Bölgesi'ne katılmak istiyor.
ECB açıklamasında ise, "Bulgar yasaları, merkez bankası bağımsızlığı, parasal finansmanın yasaklanması ve Eurosystem'e yasal entegrasyon konularındaki tüm zorunluluklarla uyumlu değil" denildi.