ECB: Hiçbir ülke euroya katılım kriterlerini karşılayamadı

23 Mayıs 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ne katılmak isteyen hiçbir ülkenin katılım için gerekli tüm kriterleri karşılayamadığını bildirdi.

Çoğu orta Avrupa'dan 7 ülkenin geçtiğimiz 2 yılda Euro Bölgesi'ne katılım kriterlerini yakalama yönünde biraz ilerleme gösterdiklerini belirten ECB, ancak hiçbir ülkenin kriterleri tam olarak yerine getiremediğini ifade etti.

Bulgaristan, Haziran ayı sonuna kadar ERM-2'ye üyelik başvurusu yapmak ve 2 yıllık bekleme süresinden sonra Euro Bölgesi'ne katılmak istiyor.

ECB açıklamasında ise, "Bulgar yasaları, merkez bankası bağımsızlığı, parasal finansmanın yasaklanması ve Eurosystem'e yasal entegrasyon konularındaki tüm zorunluluklarla uyumlu değil" denildi.