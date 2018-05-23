e-DÜNYA
23 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • ECB: Hiçbir ülke euroya katılım kriterlerini karşılayamadı

ECB: Hiçbir ülke euroya katılım kriterlerini karşılayamadı

ECB, Euro Bölgesi'ne katılmak isteyen hiçbir ülkenin euroya katılım kriterlerinin tamamını karşılayamadığını belirtti.

ECB: Hiçbir ülke euroya katılım kriterlerini karşılayamadı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ne katılmak isteyen hiçbir ülkenin katılım için gerekli tüm kriterleri karşılayamadığını bildirdi.

Çoğu orta Avrupa'dan 7 ülkenin geçtiğimiz 2 yılda Euro Bölgesi'ne katılım kriterlerini yakalama yönünde biraz ilerleme gösterdiklerini belirten ECB, ancak hiçbir ülkenin kriterleri tam olarak yerine getiremediğini ifade etti.

Bulgaristan, Haziran ayı sonuna kadar ERM-2'ye üyelik başvurusu yapmak ve 2 yıllık bekleme süresinden sonra Euro Bölgesi'ne katılmak istiyor.

ECB açıklamasında ise, "Bulgar yasaları, merkez bankası bağımsızlığı, parasal finansmanın yasaklanması ve Eurosystem'e yasal entegrasyon konularındaki tüm zorunluluklarla uyumlu değil" denildi.

Son dakika ECB Euro Bölgesi Bulgaristan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.