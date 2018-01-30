ECB tahvil alımlarını kademeli olarak azaltacak

30 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB), parasal gevşemeden çıkış hazırlığı kapsamında, tahvil alım programını yaklaşık 3 aylık süreçte kademeli olarak azaltmayı planlıyor.

Bloomberg News'in Euro Bölgesi yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ECB politika yapıcıları, tahvil alım programını ani bir şekilde sonlandırmak yerine yaklaşık üç aylık süreçte kademeli olarak azaltmayı hedefliyor.

Habere göre ECB Yönetim Kurulu'nun şahin üyeleri bile, eylül ayında son genişlemenin gerçekleşmesi sonrasında tahvil alımlarının kademeli olarak yavaşlatılmasını gerektiği görüşünü dile getirdi.

Yetkililer, geçen yıl tahvil alımlarını uzatma kararı almış, ancak 2018 yılının sonuna kadar tahvil alımlarından kademeli olarak çıkılacağının sinyalini vermişti.

ECB'nin mevcut programına göre, eylül ayına dek aylık 30 milyar euroluk (37 milyar dolar) tahvil alımı gerçekleştirilecek. ECB, geçen haftaki politika kararında, gevşek para politikasını değiştirmemişti.

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