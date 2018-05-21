ECB'de Weidmann-Liikanen yarışı olabilir

21 Mayıs 2018

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, gelecek yıl Mario Draghi'den boşalacak olan ECB başkanlığı koltuğu için yarışa girme konusunda kapıyı açık bıraktı. Alman medya grubu Funke'ye konuşan Weidmann, "Draghi sonrasını konuşmak için çok erken, ancak tüm ECB Yönetim Konseyi üyeleri yarışta olabilir" diye konuştu.

Weidmann demecinde ECB politika yapıcılarının tahvil alım programının sonu konusunda yakın zamanda açıklama yapmaları gerektiğini de söyledi. "ECB'nin Euro Bölgesi için son enflasyon tahminleri, 2020'de yüzde 1,7 seviyesine ulaşılacağına işaret ediyor" diye konuşan Weidmann, "Benim görüşüme göre bu bizim fiyat istikrarı tanımımıza paralel" dedi.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Erkki Liikanen ise ECB başkanlığı için aday olup olmayacağı konusunda renk vermedi.

ECB başkanlığı için aday olup olmayacağı konusunda renk vermeyen 67 yaşındaki Liikanen, "Bu müzakerelerin çok erken başladı. Ben herhangibir pozisyon için kampanya yapmıyorum. Ancak birinin sizden görevinizi yapmanızı istedi durumlar olabilir. Sizin de bunu değerlendirmeniz gerekir" diye konuştu.

Liikanen, ECB Yönetim Konseyi'nin ılımlı şahin üyelerinden biri ve Draghi'ye sağdık olarak değerlendiriliyor. 2019'da görev süresi sona erecek Draghi'nin ardından Euro Bölgesi'nin kuzeydeki üyelerinden bir ismin ECB Başkanı olması gündeme geldiği takdirde Liikanen, Almanya MB Başkanı Weidmann'ın karşısında aday olarak çıkabilir. Liikanen'in 14 yıldır sürdürdüğü Finlandiya MB Başkanlığı görevi Temmuz ayında sona erecek.