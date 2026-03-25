ECB’den enerji şoku uyarısı: Enflasyon sapması hızla büyüyebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip R. Lane, Frankfurt’ta düzenlenen bir konferansta yaptığı sunumda, Euro Bölgesi ekonomisinin karşı karşıya olduğu enerji kaynaklı risklere ve olası makroekonomik sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lane, enerji arzında yaşanabilecek akut kesintiler ile altyapıda meydana gelebilecek hasarların, enflasyon üzerindeki etkisinin doğrusal olmayabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle enerji şoklarının, özellikle fiyatlama davranışı ve ücretler üzerindeki etkileri yoluyla orta vadeli görünümde daha sert sapmalara neden olabileceğini vurguladı.

Enerji şokunda ikinci tur etkiler büyüyebilir

Lane’in aktardığı baz senaryoda, enerji fiyatlarının mevcut teknik varsayımlar doğrultusunda şekillendiği ve enflasyon üzerindeki dolaylı etkilerin sınırlı kaldığı öngörülüyor.

Buna karşılık olumsuz senaryoda, enerji arzındaki kesintilerin devam etmesi halinde fiyatlar ve ücretlerde daha güçlü ikinci tur etkilerin ortaya çıkması bekleniyor. Bu durumda enflasyonun baz senaryoya kıyasla yaklaşık 1 puan daha yüksek, ekonomik büyümenin ise daha zayıf gerçekleşeceği değerlendiriliyor.

Şiddetli senaryoda enflasyon 3 puan yukarıda

ECB’nin değerlendirmesinde yer verilen şiddetli senaryoda ise enerji arzındaki bozulmanın derinleşmesi ve altyapıda ciddi yıkımların yaşanması öngörülüyor.

Lane’e göre bu tabloda, enflasyon baz senaryoya göre 3 puana kadar daha yüksek seyrederken, büyüme 2026 ve 2027 yıllarında yaklaşık 1 puan daha düşük gerçekleşiyor. Bu görünüm, enerji arz şoklarının ekonomik aktiviteyi baskılarken fiyat istikrarı açısından da daha karmaşık bir tablo yaratabileceğine işaret ediyor.

ECB’den veriye dayalı esnek duruş mesajı

Para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde Lane, ECB’nin veriye dayalı ve her toplantıda koşulları yeniden değerlendiren esnek yaklaşımını sürdüreceğini yineledi.

Mevcut şokun, 2021-2022 dönemindeki enerji krizi deneyimleri ışığında analiz edildiğini belirten Lane, bu kez operasyonel fiyatlama hızının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Lane, “Şokun büyüklüğü ve kalıcılığına göre enflasyon hedefinden sapmalar hızla artabilir” mesajı verdi.