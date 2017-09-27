Egypt Air, Kuzey Irak seferlerini durduruyor

27 Eylül 2017

Mısır devlet hava yolları şirketi Egypt Air cuma gününden itibaren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) uçak seferlerini durduracağını duyurdu.

Egypt Air tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun kararına binaen, 29 Eylül cuma gününden itibaren IKBY kontrolündeki Erbil Havaalanı'na uçuşlar ikinci bir emre kadar durdurulmuştur." İfadelerine yer verildi.

Egypt Air'in Erbil'e haftada üç sefer düzenlediği kaydedildi.

Bugün Lübnan'ın devlet havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA), cuma günü itibariyle Kuzey Irak'a uçak seferlerini durduracağını ilan etmişti.

Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanlarına yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edilmişti.

THY'den Kuzey Irak açıklaması

Kaynak: AA