ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

THY'den Kuzey Irak açıklaması

THY, Kuzey Irak'a uçuşların askıya alınacağını yönünde kendilerine resmi bir bildirim gelmediğini, uçuşların planlandığı gibi düzenlenmeye devam ettiğini açıkladı.

THY'den Kuzey Irak açıklaması
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Hava Yolları (THY), Süleymaniye ve Erbil'e yapılan uçuşların planlandığı şekilde yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun, yabancı şirketlerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talebine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Çeşitli basın-yayın organlarında, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarını 29 Eylül tarihi itibarıyla uluslararası hava trafiğine kapatacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu konuda Türk Hava Yolları'na iletilmiş resmi bir bildirim olmamakla birlikte bu iki kente olan tüm tarifeli uçuşlarımız planlandığı şekilde gerçekleştirilmektedir."

Kuzey Irak'a uçuş yasağıKuzey Irak'a uçuş yasağı

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.