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Elon Musk, telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'da paylaştı

Tesla'nın sahibi Elon Musk, kişisel telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'da paylaştı.

Elon Musk, telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'da paylaştı
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Tesla'nın sahibi Elon Musk, kişisel telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16,7 milyon takipçisiyle paylaştı.

Musk, Facebook'un sanal gerçeklik şirketi Oculus'un teknoloji biriminin başındaki John Carmack'a atmak istediği mesajı Twitter hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Musk mesajında, "Konuşmak için bir saniyen var mı? Telefon numaram..." ifadelerini kullandı.

Musk kısa sürede tweet'i sildi, ancak birçok sosyal medya kullanıcısı tweet'in ekran görüntüsünü almayı başardı.

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