"Elon Musk, Trump'ı uzayda koloni için ikna etmeye çalıştı"

05 Ocak 2018

Elon Musk'ın, SpaceX'in uzayda koloni kurma planı için ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD'de büyük tartışma yaratan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" başlıklı kitapta yer alan iddiaya göre SpaceX'in kurucusu Musk, Trump'ın seçilmesinden hemen sonra kendisiyle temasa geçerek uzayda koloni kurma çalışmaları için destek istedi.

Business Insider'da yer alan haberde, Musk'ın Trump'a SpaceX'in projelerini ve Mars'ta koloni kurma planlarını anlattığı belirtildi.

NASA, Mars'a insan gönderme planı üzerinde çalışıyor

İnsanlığın kurtuluşu için uzayda koloni kurulması gerektiğini savunan Musk, geçen ay paylaştığı Twitter mesajında "Ay üzerinde bir üssümüz olmalı ve Mars'a astronotlar göndermeliyiz" diye yazmıştı.

ABD Başkanı Trump da, kısa bir süre önce ulusal uzay programında ilerleme sağlanması gerektiğini söylemiş, geçen yıl mart ayında da NASA için yıllık 20 milyar dolarlık bütçeyi onaylamıştı. NASA'nın da 2033 yılına kadar Mars'a insan gönderme planı üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Muhteşem geleceğin peşinde: Elon Musk