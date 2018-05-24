En rekabetçi ülke ABD, Türkiye 46. sırada

24 Mayıs 2018

IMD Dünya Rekabetçilik Merkezi tarafından hazırlanan IMD Dünya Rekabetçilik Sıralaması'nın 2018 yılı sonuçlarına göre ABD zirveye yükseldi.

IMD'nin yaptığı sıralamada ilk 5 sırada yer alan ülkeler değişmezken, bu 5 içindeki yerlerinde oynamalar oldu. 2017 yılında 4'üncü olan ABD bu yıl 100 tam puan ile ilk sırada yer alırken, geçen yılın birincisi Hong Kong ikinci sıraya indi.

Listede geçen yıl 47'nci sırada yer alan Türkiye bu yıl 66,607 puan ile 46'ncı oldu. Rusya, Türkiye'nin önünde 45'nci sırada, Hindistan ise 44'üncü sırada kendine yer buldu.

Singapur 3'üncü sıradaki yerini korurken, İsviçre ise 2'nci sıradan 5'inci sıraya geriledi ve Hollanda dördüncü sırada yer aldı. Geçen yıl 10'ncu sırada yer alan BAE 7'nci, 11'inci sıradaki Norveç 8'inci olurken, 6'ncı sıradaki İrlanda 12'nci sıraya, 8'inci sıradaki Lüksemburg ise 11'inici sıraya geriledi.