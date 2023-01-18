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Endonezya'da iki büyük deprem

Endonezya'da birkaç saat arayla iki büyük deprem yaşandı. Saat 03.40 sularında Sulawesi'de 6.0 büyüklüğünde deprem olmuştu. Son dakika bilgisine göre Maluku Adaları 7.0 şiddetinde depremle sarsıldı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Maluku Adası yakınlarındaki 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

6 saat içinde ikinci büyük deperem meydana geldi

Sulawesi eyaletinde TSİ 03.40'ta 6.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. İlk depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı. 

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