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Endonezya’daki uçak kazasında bir çocuk kurtuldu

Endonezya’da 8 kişinin öldüğü uçak kazasında, 12 yaşındaki bir erkek çocuğu hayatta kaldı.

Endonezya’daki uçak kazasında bir çocuk kurtuldu
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Dün öğlen saatlerinde Tanah Merah bölgesinden Pegunungan Bintang'ın Oksibil bölgesine seyahat eden uçakla irtibat kesilmiş ardından uçağın kaybolduğu bildirilmişti.

7 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu Dimonim Air’e ait özel uçak Endonezya ve Papua Yeni Gine sınırında düşmüştü. Yetkililer Oksibil Havalimanı yakınlarında uçağın enkazına ulaşmıştı. 
Uçakta bulunan 9 kişiden 8’inin hayatını kaybettiği 12 yaşındaki bir erkek çocuğun uçağın enkazında sağ bulunduğu öğrenildi. 

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer soruşturma açıldığını duyurdu. 

Kaynak: İHA

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