Endonezya’daki uçak kazasında bir çocuk kurtuldu
Endonezya’da 8 kişinin öldüğü uçak kazasında, 12 yaşındaki bir erkek çocuğu hayatta kaldı.
Dün öğlen saatlerinde Tanah Merah bölgesinden Pegunungan Bintang'ın Oksibil bölgesine seyahat eden uçakla irtibat kesilmiş ardından uçağın kaybolduğu bildirilmişti.
7 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu Dimonim Air’e ait özel uçak Endonezya ve Papua Yeni Gine sınırında düşmüştü. Yetkililer Oksibil Havalimanı yakınlarında uçağın enkazına ulaşmıştı.
Uçakta bulunan 9 kişiden 8’inin hayatını kaybettiği 12 yaşındaki bir erkek çocuğun uçağın enkazında sağ bulunduğu öğrenildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer soruşturma açıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA