Endonezya'daki yanardağda bir günde 2 patlama

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG) yetkilileri, ülkenin Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yanardağın bir günde 2 defa patladığı ve patlamalar sonucu yaklaşık 900 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

Yetkililer, bölge sakinlerini, yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı ve halka çevreye yayılan kül ile duman bulutları nedeniyle açık havada faaliyette bulunmamalarını tavsiye etti.

'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.