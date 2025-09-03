Epstein dosyası açıldı! Uçuş kayıtlarından ölüm gecesi görüntülerine kadar 33 bin sayfa belge paylaşıldı

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin dosyalar yeniden gündemde.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, uçuş kayıtlarından cezaevi görüntülerine kadar 33 bini aşkın sayfalık belgeyi yayımladı.

Uçuş kayıtları, mahkeme evrakları, cezaevi gözetim görüntüleri...

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein hakkındaki federal soruşturmaya ilişkin 33 bin 295 sayfalık belgeyi yayımladı.

Belgeler arasında uçuş kayıtları, mahkeme evrakları, cezaevi gözetim görüntüleri, ses kayıtları ve e-postalar bulunuyor.

Ölüm gecesine ait yeni görüntüler

Epstein’in 10 Ağustos 2019’da hayatını kaybettiği geceye ilişkin görüntüler de dosyada yer aldı.

Yayınlanan belgelerde, Epstein’in hücresinin dışını gösteren kamera kayıtlarının daha önce açıklanan videolardan uzun olduğu belirtildi.

Ayrıca “kayıp dakika” olarak bilinen boşluğun da bu görüntülerle giderildiği kaydedildi. Adalet Bakanlığı daha önce bu boşluğu hapishane sisteminin her gece sıfırlanmasına bağlamıştı.

20 yıl öncesine uzanan kayıtlar

Belgeler arasında 2006’da mağdurların verdiği ifadeler, Palm Beach polisinin evde yaptığı aramalara ait vücut kamerası kayıtları da yer aldı.

Bazı belgelerin 20 yıl öncesine uzandığı ve Epstein hakkında başlatılan ilk cezai soruşturmayı kapsadığı görüldü.

Komite Başkanı: Yeni bilgi yok

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, belgelerin paylaşılması talimatını verdiğini ancak “gördüğü kadarıyla dosyalarda yeni bir bilgi bulunmadığını” söyledi.

Trump ve diğer iddialar

Epstein davası, dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantıları nedeniyle geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Daha önce Wall Street Journal, Trump’ın 2003’te Epstein’in doğum günü için müstehcen içerikli bir mektup gönderdiğini öne sürmüş, Trump ise iddialar nedeniyle gazete ve Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık dava açmıştı.