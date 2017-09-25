ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Dünya
  • Erbil'de vatandaşlar sokakta

Erbil'de vatandaşlar sokakta

IKBY'nin bağımsızlık referandumunun ardından, sonuçlar henüz açıklanmadan, Erbil'de kutlamalar başladı.

Erbil'de vatandaşlar sokakta
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, bağımsızlık referandumunun sonuçları henüz açıklanmadan kutlamalar başladı.

Erbil kentinde binlerce vatandaş, referandumun düzenlenmesi ve resmi olmayan sonuçlara göre yüksek bir katılımın olmasından dolayı caddelere çıktı. Vatandaşlar, kentin tarihi kalesi ve trafiğe kapalı caddelerde bir araya geldi.

Öte yandan kent geneli ve özellikle kutlamaların yapıldığı bölgelerde güvenlik güçlerinin olası bir terör saldırısına veya patlamaya karşı güvenlik tedbirlerini en yükseğe çıkardığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.