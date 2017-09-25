Erbil'de vatandaşlar sokakta

25 Eylül 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, bağımsızlık referandumunun sonuçları henüz açıklanmadan kutlamalar başladı.

Erbil kentinde binlerce vatandaş, referandumun düzenlenmesi ve resmi olmayan sonuçlara göre yüksek bir katılımın olmasından dolayı caddelere çıktı. Vatandaşlar, kentin tarihi kalesi ve trafiğe kapalı caddelerde bir araya geldi.

Öte yandan kent geneli ve özellikle kutlamaların yapıldığı bölgelerde güvenlik güçlerinin olası bir terör saldırısına veya patlamaya karşı güvenlik tedbirlerini en yükseğe çıkardığı kaydedildi.

Kaynak: AA