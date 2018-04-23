Ermenistan Başbakanı istifa etti

23 Nisan 2018

Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

Bu gelişmeden kısa süre sonra Başbakan Serj Sarkisyan istifa etti.

Sarkisyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamasında, "Sizlere devletin başı olarak son kez hitap ediyorum. (Protestoların lideri) Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Protestoların kendisine karşı olduğunu kabul eden Sarkisyan, göstericilere hitap ederek, "Talebinizi yerine getiriyorum. Ülkemize barış, ahenk ve mantık diliyorum" diye ekledi.

Muhalifler, 13 Nisan'da Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesiyle, Liberal siyasi güçlerin oluşturduğu Elk (Çıkış) koalisyonu üyesi, Milletvekili Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde protesto gösterilerine başlamıştı. Göstericilere polis defalarca müdahale etmiş, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanılan olaylarda Paşinyan dahil çok sayıda gösterici yaralanmıştı. Katılımın giderek arttığı protestolara bugün bir grup silahsız askerin de katılması gösterilere yeni bir boyut kazandırmıştı. 2008'den bu yana iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Ermenistan'da 2015'te Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasa referandumuna göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti.

Kaynak: İHA