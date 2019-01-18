Esad: Suriye'nin yeniden inşasında öncelik Rus şirketlerinin olacak

18 Ocak 2019

Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la yapılan görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Devlet Başkanı Esad, Suriye'nin yeniden inşasında önceliğin Rus şirketlerinde olacağını bir kez daha hatırlattı." dedi.

Sputnik'te yer alan haberde Sablin, Suriye Cumhurbaşkanı'nın, "Suriyeliler, terorizme karşı kesin zaferin ekonominin çalışmasıyla mümkün olduğunu anlıyorlar." dediğini aktardı ve "Amacımız, Rus ve Güney Osetya şirketlerini Suriye pazarına sokmaktır, bu hem Rusya hem de Suriye için önemlidir" ifadelerini kullandı.