Esenboğa Havalimanı'nda NATO düzenlemesi: Hava trafiği kısıtlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu.

DHMİ'den yapılan yazılı açıklamada, zirve nedeniyle NOTAM yayımlandığı belirtildi. Buna göre, Esenboğa Havalimanı'nda belirlenen gün ve saatlerde hava trafiği geçici olarak sınırlandırılacak.

Kısıtlama iki gün uygulanacak

Açıklamada, hava trafiğine yönelik düzenlemenin 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü ise 14.00-21.00 saatleri arasında geçerli olacağı bildirildi.

DHMİ açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatlerinde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları, söz konusu uygulamadan muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında, Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına, 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri, ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir."