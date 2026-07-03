Trump Ankara zirvesi öncesi ittifak gemilerini yaktı

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Küresel güvenlik mimarisi derinden sarsılıyor. Uluslararası müttefiklik ilişkileri her geçen gün daha çok sorgulanıyor. Peki küresel savunma dengeleri nereye evriliyor? Başkent Ankara çok önemli bir liderler zirvesine hazırlanıyor.

Zirveye sayılı günler kala Washington hattından çok sert açıklamalar geldi. Trump NATO ile bağları koparma noktasına getirdi. Mevcut ortaklık yapısını tamamen komik bulduğunu açıkça belirtti. Washington ikili ilişkilerin tek taraflı yürümesini artık kabul etmiyor.

Kendi kurduğu sosyal medya platformu üzerinden müttefikleri eleştirdi. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa'ya yüklendi.

Trump ittifak ortaklarına adeta ateş püskürdü

Müttefiklerin zor zamanlarda Amerika'nın yanında durmadığını iddia etti. Mevcut askeri ortaklıkta karşılıklılık ilkesinin tamamen ortadan kalktığını savundu. Trump Avrupa ülkelerinin askeri harcamalarını son derece yetersiz buluyor. Özellikle İran merkezli savaşa verilen Avrupalı tepkileri büyük öfke yarattı.

Paylaşılan harcama grafikleri ülkeler arasındaki devasa bütçe farkını netleştirdi. Amerika ittifak için diğer tüm üyelerden çok daha fazla bütçe ayırıyor. Washington artık askeri taahhütlerini önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Avrupa kendi güvenliği için birincil sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacak.

Ankara zirvesi öncesi bütçe tartışmaları büyüyor

Liderler geçen yılki toplantıda bütçe hedeflerini yeniden belirledi. Üye ülkeler savunma bütçelerini gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5 seviyesine çıkaracak. Hedeflenen tarihi bütçe oranının 2035 yılına kadar yakalanması gerekiyor. Kritik liderler zirvesi yakında Ankara'da gerçekleşecek.

Zirve tam 32 üye ülkeyi tek bir masada bir araya getirecek. Başkent 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde görüşmelere sahne olacak. Temelleri 1949 yılında atılan askeri güç modern dünyayı şekillendirdi. Söz konusu askeri oluşum Sovyetler Birliği tehdidine karşı Avrupa'da istikrar sağladı.

Aynı zamanda Amerika'nın küresel liderliğini uzun yıllar boyunca pekiştirdi. Muhabirlerimiz gelişmeler geldikçe haber detaylarını anında güncelleyecek.