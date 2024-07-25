Eski ABD Başkanı Obama, neden Harris'e desteğini açıklamadı?

ABD'nin 44. Başkanı olmasının yanı sıra Demokrat Parti'den ülkenin ilk siyahi başkanı seçilen Barack Obama, görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlere girmeme kararı almasının ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek vermedi.

New York Post'un haberine göre, Demokratlar, seçim yarışında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısında yarışmasını beklediği Harris'in arkasında toplanmak için hızlı hareket etti ancak Obama'nın bir istisna olduğu görüldü.

Gazeteye konuşan kaynaklar, eski başkan Barack Obama'nın, Trump'ı yenebileceğini düşünmediği için Kamala Harris'in başkanlık adaylığını desteklemediğini öne sürdü.

Biden ailesinden bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada "Obama çok üzgün çünkü Harris'in kazanamayacağını biliyor. Obama onun sınırı hiç ziyaret etmemiş, tüm göçmenlerin sağlık sigortası olması gerektiğini söyleyen beceriksiz bir tiranı olduğunu biliyor. Zorlukların üstesinden gelemez" ifadesinde bulundu.

Trump ile münazara yapması halinde Harris'in sonunun Biden gibi olacağını düşünen kaynak, "Münazaraya kadar bekleyin. Münazara yapabilecek biri değil. İsrail, Filistin, Ukrayna konusunda ağzınız açık kalacak. Gerçekten saçma ifadelerde bulunacak. Ve Obama bunun olacığını biliyor. Biden bunun olacağını biliyor. Çünkü 'gerçek' sorulara cevap vermek zorunda kalacak" dedi.

George Clooney planın bir parçasıydı

Kaynağa göre, Hollywood'un ünlü ismi George Clooney'nin, seçimlere 3 ay kala Başkan Joe Biden'a "yarışı bırakma" çağrısında bulunmasının planın bir parçası olduğunu iddia etti.

Kaynak, Clooney'nin New York Times'a yazdığı "Bu yaşla ilgili. Başka bir şey değil. Kasım ayında bu başkanla kazanamayacağız" ifadelerinin aslında Obama'nın Biden'ı aradan çıkarmak için umudu olduğunu söyledi.

Kaynak, ancak Demokrat Parti'deki üst düzey yöneticiler Biden'ın Harris'i hemen destekleyeceğini hesaba katmamıştı ve Biden'ın Harris'i desteklemesine "Obama şok olmuştu" dedi.

Obama'nın bu duruma "öfkeli" olduğunu vurgulayan kaynak, işlerin kendi istediği gibi gitmediğini ve bu yüzden Demokrat Parti'nin Harris'i desteklemesine katılmadığını da sözlerine ekledi.

Demokrat Parti içinden bir kaynak ise konuya ilişkin, "Obama'nın akıllıca bir siyasi karar karşısında şaşırması, siyaseti kendi tekil ve anlık çıkarlarının ötesinde görme konusundaki kişisel yetersizliği ile birleştiğinde aslında mantıklı" yorumunda bulundu.

Demokrat Partili kaynak ayrıca, "Obama her zaman odadaki en zeki ve en havalı adamın kendisi olduğunu düşünür. Ne de olsa George Clooney ile arkadaş" dedi.

Eski Illinois valisi Rod Blagojevich, Wall Street Journal'a yazdığı bir yazıda, Obama'yı "demokrasiye tehdit" olarak suçladı. Blagojevich, yazısında Biden'ın yarıştan çekilmesinde "Obama'nın etkili olduğuna" inandığını söyledi. Seçimde Trump'ı destekleyeceğini açıklayan Blagojevich, "Bu [Biden'ın yarıştan çekilmesi] o [Obama] olmasaydı gerçekleşemezdi" dedi. Eski vali, verdiği demeçte "Obama olmasaydı, Biden hala Demokratların adayı olurdu. Obama, Biden'ı kenara çekilmeye ikna eden orkestrayı yöneten şefti" ifadelerine yer verdi.