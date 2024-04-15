Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısında

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Donald Trump, kamuoyunda 'sus payı davası' olarak bilinen ceza davasında hakim karşısına çıkmak üzere New York eyaletindeki Manhattan mahkemesine geldi.

Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, 77 yaşındaki Trump, mahkeme salonuna girip avukatlarının yanında yerini almadan önce "Bu, siyasi bir zulümdür" açıklamasında bulundu.

Mahkeme salonunda olmaktan "onur duyduğunu" söyleyen Trump, hakkında açılan davanın "hiç açılmamış olması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu. Gazetecilerden soru almadan salona giren Trump, "savunma masası"na oturdu.

Mahkeme salonu önünde protesto

Manhattan mahkemesi önünde ellerinde pankartlar taşıyan protestocular de bir araya geldi.

Protestocular, Trump'a karşı "Kanunun üzerinde değil" ve "Trump'ı mahkum edin" yazılı dövizler taşıdı. Mahkeme önünde Trump destekçileri de vardı, fakat basın mensuplarına kıyasla sayılarının daha az olduğu görüldü.

4 yıla kadar hapis cezası alabilir

New York eyaletinde hakim karşısına çıkan eski başkan Donald Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. 77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.