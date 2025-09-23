Eski düşmanla aynı masada: Şara ve eski CIA direktörü Petraeus’tan çarpıcı diyalog

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'ye gitti.

58 yıl sonra BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanan Şara, Concordia Zirvesi'nde kendisini yıllar önce 10 milyon dolarlık ödülle kovalayan eski CIA direktörü David Petraeus ile de bir araya geldi.

İkili arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.

Petraeus, 20 yıl öncesine işaret ederek Irak'taki güçleri komuta ettiği dönemde Şara ile farklı taraflarda olduğunu hatırlattı.

Şara'nın tutukluluk dönemi

Şara, 2003'te Irak'ın işgalinden kısa bir süre önce Irak El-Kaidesi'ne katılmış, üç yıl boyunca Irak'taki isyanda savaşmış ve ABD tarafından yakalanmıştı. 2006'da yakalanan Şara, 2011'deki Suriye iç savaşına kadar da hapiste kalmıştı.

Şara'nın yıllar içinde değişen konumuna işaret eden Petraeus, "O dönemlerde ABD tarafından gözaltına alınıp 5 yıl tutuklu kaldınız. Şimdi burada, Suriye'nin lideri olarak bulunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Geçmişi bugünün kurallarıyla yargılayamayız"

Şara ise "Bir zamanlar çatışma içindeydik, şimdi ise diyaloğa geçiyoruz. Geçmişi bugünün kurallarıyla yargılayamayız, bugünü de geçmişin kurallarıyla değerlendiremeyiz" dedi.

Şara ayrıca, Suriye-ABD iş birliğine değinerek, iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğünü ifade etti. "Suriye için yeni bir sayfa açmalıyız" diyen Şara, yaptırımların kaldırılmasını isteyerek "Suriye halkı, yaptırımlarla ikinci kez öldürülmemeli” ifadelerini kullandı.

Esad rejimini nasıl devirdi?

Beşar Esad rejimini nasıl devirdiğinden de bahseden Şara, “Doğru zamanı, doğru yeri seçmek önemliydi. Hızlı ve ani saldırılar gerçekleştirdik. Küçük, disiplinli güç, büyük ve disiplinsiz gücü yener” diye konuştu.