Eski FBI Direktörü James Comey hakkında dava

ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Trump, Comey’yi “ABD’nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri” olarak nitelendirerek, “ülkeye karşı işlediği suçlar” için hesap verme zamanının geldiğini belirtti.

Trump’ın açıklamasına göre Comey, “Kongre’ye yalan beyanda bulunmak” ve “Kongre’nin Rusya soruşturmasını engellemek” suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Kimse kanunların üstünde değildir. Bugünkü iddianame, yetkilerini kötüye kullananlardan hesap sormaya yönelik kararlılığımızı yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

Trump hakkında delil bulunamadı

Hatırlanacağı üzere, Rus hükümetinin 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkileme iddiaları sonrası, 2017’de özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından Trump’ın kampanyası soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren bu soruşturma sonunda Trump hakkında suçlayıcı delil bulunamamıştı.

Demokratlar fonlamış

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, John Durham’ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırmaya başlamıştı. Durham’ın soruşturmasında, bazı kişilerin delillerle oynadığı ve Trump’ı suçlu çıkarmaya çalıştıkları ortaya çıkarken, Steele dosyasının Demokratlar tarafından fonlandığı da belgelendi.