Eski First Lady için adaylık iddiaları: ABD Başkanı olma ihtimaline milyonlarca dolar bahis yapıldı!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen ABD Başkanlık Münazarası ülke gündemine bu kez de eski First Lady Michelle Obama ile taşındı. Münazaralar hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler üzerinde negatif etki bırakırken, ABD'li Senatör Ted Cruz tarafından ortaya atılan Michelle Obama'nın adaylığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Öyle ki ABD'de yer alan popüler bir seçim bahis sitesi olan Polymarket'te Michelle Obama'nın sıradaki ABD Başkanı olma ihtimaline 11 milyon doların üzerinde bahis oynandı.

Trump açık ara önde gözüküyor

Sitedeki listede 29 Haziran Cumartesi TSİ 15:31 itibarıyla; Cumhuriyetçi aday Donald Trump adına 23 milyon dolarlık bahis ve yüzde 63’lük kazanma ihtimali bulunuyor. İkinci sırada Demokratların adayı mevcut Başkan Joe Biden 22,5 milyon dolarlık bahis ve yüzde 22'lik kazanma şansıyla yer alırken kendisinin hemen arkasında yüzde 7'lik kazanma oranı ve 11 milyon dolarlık bahis tutarı ile eski First Lady Michelle Obama bulunuyor.

Fotoğraf: Polymarket.com

Listede yüzde 6’lık kazanma ihtimali tahminiyle dördüncü sırada yer alan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ise kazanacağı ihtimaline yatırılan bahis tutarı, Michelle Obama’ya yatırılan tutardan 1,5 milyon dolar daha az.

Senatör Cruz ve Michelle Obama iddiası

Euronews'te yer alan habere göre; Biden’ın canlı yayında Trump’a karşı gösterdiği kötü performansın ardından kendi podcast’inde konuşan Senatör Cruz, "Demokrat Parti'nin Joe Biden'ı listeden çıkartarak yerine Michelle Obama'yı getirme ihtimali yüzde 80'in üzerinde çünkü Biden bu gece o kadar feci bir performans sergiledi ki ülke çapındaki Demokratlar tam bir serbest düşüş ve panik içindeler" ifadelerini kullanmıştı.