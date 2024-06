Biden-Trump tartışması: Tarihte ilk kez yaşandı: O sırada ekrana Türkiye reklamı geldi

Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ile rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump TSİ 04.00’da Atlanta’daki CNN binasında bir araya geldi.

ABD’de daha önce mevcut bir başkan eski bir başkanla tartışma yapmamıştı. Tartışmada, stüdyoda hiçbir seyirci bulunmadı. Söz kesilmesini engellemek için sadece söz alan kişinin mikrofonu açık bırakıldı.

1988'den bu yana CPD düzenliyordu

ABD'de başkanlık münazaraları 1988'den bu yana Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) tarafından düzenleniyordu. Son tartışma ise ilk kez bir medya kuruluşu (CNN) tarafından gerçekleştirildi.

Geçmişte Başkanlık Tartışmaları’nın öncesinde ve sonrasında reklâm yayınlanırken, Türkiye saatiyle sabaha karşı gerçekleşen ve CNN'de yayınlanan Biden-Trump tartışması tarihte reklâmla bölünen ilk tartışma oldu. Dünyanın dikkatle izlediği yayında iki reklam arası verildi.

Tarihi arada Türkiye reklamı

Canlı yayınlanan Başkanlık Tartışması 90 dakika sürerken, yayında verilen ilk arada Türkiye’nin turizm tanıtım reklamı yayınlandı.

Türkiye’nin resmi seyahat sitesi GoTurkiye.com’un reklâmı ilk arada ekrana geldi. Sitenin “İstanbul is the new cool” spotu ABD başkanlarının tartışmasında dünya izleyicisiyle buluştu.

Reklam fiyatları ne kadar?

Semafor haber sitesinin aktarıdğına göre CNN potansiyel reklamverenlere iki paket sunuyor:

* İlki en az 1,5 milyon dolara mâl oluyor ve çeşitli dijital unsurların yanı sıra üç adet 30 saniyelik reklam içeriyor. Biri münazaradan önce, biri münazara sırasında ve diğeri de sonrasında.

* İkincisi ise reklamverenlere en az 1 milyon dolara mâl oluyor ve üç reklam ve daha az dijital unsur sunuyor.

Fortune’un bu rakamları baz alarak yaptığı haberde, her 30 saniyelik reklamın maliyetinin 334 bin ila 500 bin dolar arasında olması öngörüldü.