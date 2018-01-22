Eski Katalan lider Puigdemont, yeniden aday gösterildi

22 Ocak 2018

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan ve kaçtığı Belçika'dan İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday gösterdi.

Puigdemont'un hükümet kurulması için gereken desteğe sahip tek aday olduğunu söyleyen Torrent, Katalonya'daki "anormal durumu" ele almak için Başbakan Mariano Rajoy'a görüşme talebini ilettiğini açıkladı.

Öte yandan İspanya Yüksek Mahkemesi, Başsavcılığın Kopenhag Üniversitesi tarafından düzenlenen bir panele katılmak için bu sabah Belçika'dan Danimarka'ya giden Puigdemont hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararı çıkarılması talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme Hakimi Pablo Llarena, kararında Puigdemont'un Katalonya Parlamentosu'ndaki yemin törenine katılamama gerekçesi olarak İspanya'yı sorumlu tutmak için tutuklanmasını istediğini öne sürdü.

Puigdemont, Danimarka'ya gitti

Öte yandan Puigdemont, Ekim 2017'de kaçtığı Belçika'dan ilk defa başka bir ülkeye geçerek Danimarka'ya gitti.

Carles Puigdemont, yarın Danimarka Parlamentosu'ndan bazı milletvekilleriyle görüşecek.

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, eski görevine dönerek Katalonya'yı kaçtığı Belçika'dan yönetmek istiyor.

21 Aralık seçimlerinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşan ayrılıkçı partiler, Puigdemont'un adaylığı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Puigdemont, Katalonya'yı Belçika'dan yönetmek istiyor

Kaynak: AA