Eski muhalefet lideri, seçimde bağımsız aday

İngiltere'de, İşçi Partisi'nin ve muhalefetin eski lideri 74 yaşındaki Jeremy Corbin, 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde bağımsız aday olacağını söyledi.

Corbin, 1983 seçimlerinden beri İngiliz Parlamentosu'nun en küçük seçim bölgesi olan Islington North milletvekili olarak yer alıyor.

Sunak duyurmuştu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde yaptığı açıklamada ülkedeki genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını bildirmişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'nin en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyen Sunak, "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu.