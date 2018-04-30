Eski NATO Genel Sekteri'nin hesabından "15 Temmuz" paylaşımı

30 Nisan 2018

NATO eski Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussen'in hacklenen Twitter hesabından 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişimine ilişkin paylaşım yapıldı.

NATO eski Genel Sekteri ve eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in Twitter hesabı hacklendi. Rasmussen'in hacklenen hesabından yapılan paylaşımda, "İtirafta bulunmak istiyorum! 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik. NATO bu nedenle Sayın Erdoğan'dan özür dilemeli" ifadeleri kullanıldı.

Profiline 'AyYıldız Tim' bilgisi eklenen Rasmussen, Facebook hesabından bir açıklamada bulunarak, "Twitter hesabım Pazar akşamı hacklendi ve desteklemediğim 2 tweet paylaşıldı. Twitter ile sorunu çözmek için çalışıyorum. Aynı zamanda demokrasi kavgamız, serbest piyasa ve özgürlüğün sürdürülmesi için çalışmalarımız değişmez" şeklinde paylaşımda bulundu.