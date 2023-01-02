Euro banknotlar 21 yaşına girdi

Hırvatistan’ın da ‘Euro bölgesi’ne dahil olmasıyla bugün Euro’yu kullanan Avrupalı sayısı 340 milyon kişiye ulaşmış oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro banknotları 2024'e kadar yeniden tasarlamayı öngörüyor.

Yeni tasarım süreci, Euro Bölgesi'ndeki insanlardan gelecekteki banknotlar için olası temalar hakkında görüş toplamakla görevli odak gruplarının oluşturulmasıyla başlayacak.

Farklı renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 çeşit Euro banknotu bulunuyor. Ancak 500 Euro'luk banknot 2019'dan bu yana basılmamaktadır