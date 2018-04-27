Euro Bölgesi, Yunanistan için toplanıyor

27 Nisan 2018

Euro Bölgesi ülkeleri maliye bakanları bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan için bir araya gelecek

Eurogroup toplantısında, ECB, ESM ve IMF'in Yunistan kurtarma programının dördüncü gözden geçirmesine ilişkin raporları ele alınacak.

Yunan hükümetinin de geniş kapsamlı bir büyüme stratejisini ortaya koyması bekleniyor. Euro Bölgesi maliye bakanlarının toplantıda kurtarma programı sonrasına yönelik bir çerçeveyi tartışacakları da öngörülüyor

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan'da reformların rayında olduğundan emin olmak için kurtarma programı sonrasında uygun bir izlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, Yunanistan'ın güvenilir bir büyüme stratejisi ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan malını mülkünü satıyor!