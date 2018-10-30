Euro Bölgesi'nde büyüme beklenenden daha fazla yavaşladı

Euro Bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'daki ekonomik sorunlar giderek büyüyor.



Avrupa istatistik bürosu Eurostat, euro bölgesindeki 19 ülkenin üçüncü çeyrek ekonomik büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yavaşlayarak yüzde 0.2 olduğunu açıkladı. Büyüme ikinci çeyrekte yüzde 0.4 olmuştu.



Yıllık bazda ise büyüme ikinci çeyrekteki yüzde 2.2'den sonra, üçüncü çeyrekte yüzde 1.7'ye düştü.



Ekonomistler üçüncü çeyrekte yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 1.8 büyüme bekliyorlardı.



Eurostat öncü tahminlerinde ülkelere göre veri açıklamıyor ancak İtalyan istatistik kurumunun bugün açıkladığı sayılara göre, hükümet ile Avrupa Birliği arasında 2019 bütçesi konusundaki anlaşmazlık sürerken, ülkenin üçüncü çeyrek büyümesi durdu.



Avrupa Komisyonu ise bugün yaptığı ayrı bir açıklamada, Euro Bölgesi güven eğiliminin 10'uncu ayda da aralıksız düşüş gösterdiğini ve bunun ekonomistlerin beklentisinden fazla olduğunu duyurdu.



Yöneticilerin ve tüketicilerin güvenine ilişkin gösterge, Mart ayından bu yana görülen en büyük düşüşle, Eylül ayında 110.9 düzeyinden, Ekim'de 109.8'e indi.