Euro Bölgesi'nde büyüme yavaşladı: PMI 10 ayın dibinde

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri mart ayında belirgin şekilde yavaşladı. S&P Global'in yayımladığı öncü verilere göre, bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubattaki 51,9 seviyesinden 50,5'e gerileyerek son 10 ayın en düşük düzeyine indi.

Enerji maliyetleri baskıyı artırdı

Yılın başından bu yana petrol fiyatlarında görülen güçlü artış, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken ekonomik büyümeyi de sınırladı. Artan enerji maliyetleri hane halkının alım gücünü zayıflatırken, şirketlerin kâr marjlarında daralma ve ekonomik güven göstergelerinde bozulma dikkat çekti.

Maliyetler ve tedarik sorunları yükseldi

PMI verileri, girdi maliyetlerinin üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Aynı dönemde tedarik zincirindeki aksaklıkların ise 2022 ortasından bu yana en olumsuz seviyeye geldiği görüldü.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, “Öncü PMI, Orta Doğu'daki savaşın fiyatları keskin şekilde yükseltirken büyümeyi baskılamasıyla stagflasyon alarmı veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve Fransa'da farklı görünüm

Almanya'da özel sektör büyümesi mart ayında hız kesti. Öncü bileşik PMI 53,2'den 51,9'a gerilerken, hizmet sektörü faaliyeti 51,2 ile son yedi ayın en düşük seviyesine indi. Buna karşın imalat PMI 51,7'ye yükselerek son 45 ayın zirvesine ulaştı ve yeni siparişlerde güçlü artış gözlendi.

Fransa'da ise tablo daha zayıf bir seyir izledi. Özel sektör faaliyetleri martta daralırken, bileşik PMI 49,9'dan 48,3'e geriledi. Hizmet sektörü 48,3 ile beş ayın en düşük seviyesine inerken, imalat üretimi de yeniden daralma bölgesine geçti.

Tüketici güveni geriledi

Euro Bölgesi genelinde tüketici güveni, geçen yılın sonlarından bu yana en düşük seviyeye indi. Petrol fiyatları Avrupa genelinde yüzde 10'un üzerinde, dizel fiyatları ise yüzde 20'den fazla artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkarak en az yüzde 2,6 seviyesine yükseleceği yönündeki beklentisi sürerken, PMI verileri ekonomik büyümenin zayıf kaldığına işaret etti. Veriler, mart ayında bölge ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1'in altında büyüdüğünü ve önümüzdeki dönemde durgunluk riskinin arttığını ortaya koydu.