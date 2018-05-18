Euro Bölgesi'nde ithalat ve ihracat azaldı

18 Mayıs 2018

Euro Bölgesi'nde bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,9, ithalat da yüzde 2,5 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalarak 199,9 milyar euro, ithalat da yüzde 2,5’lik azalışla 173 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Para birliğinde, Mart 2017’de 28,5 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlenirken, bu yılın aynı ayında 26,9 milyar euroluk dış ticaret fazlası kaydedildi. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 0,6 azalarak 170,5 milyar euro oldu.

AB martta 11,5 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliğinde (AB) bu yılın mart ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 2,4’lük azalışla 172,1 milyar euroya, ithalatın da yüzde 4,2 azalarak 160,6 milyar euroya gerilediğini ortaya koydu.

AB'de mart ayında 11,5 milyar euro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret de yüzde 1,7’lik azalışla 305,2 milyar euro seviyesinde belirlendi.

Kaynak: AA