Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi beklentilerin aksine daraldı

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ocak ayında piyasa beklentilerinin aksine daralma kaydetti. 21 ülkeyi kapsayan bölgede sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,5 azalırken, ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,6 artış yönündeydi.

Yıllık bazda da zayıf görünüm sürdü. Sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 gerilerken, piyasalarda yüzde 1,4’lük artış öngörülüyordu.

Sanayi üretimi hâlâ 2021 seviyesinin altında

Euro Bölgesi sanayi sektörü uzun süredir zayıf bir görünüm sergilerken, üretim seviyesi hâlâ 2021’in altında bulunuyor. Sektördeki kırılganlığın arkasında yüksek enerji maliyetleri, Çin kaynaklı rekabet baskısı, ABD tarifeleri, düşük verimlilik artışı ve Avrupa otomotiv sektörüne yönelik zayıf küresel talep öne çıkıyor.

Özellikle Avrupa sanayisinin lokomotifi konumundaki Almanya’da üretim, 2021 seviyesinin yaklaşık yüzde 9 altında seyrediyor. Uzun süredir devam eden bu zayıflama, Almanya ekonomisinin son üç yıldır durağan bir performans göstermesinde etkili oldu.

Toparlanma beklentileri enerji şokuyla zayıfladı

2026 yılı için sanayi üretiminde toparlanma beklentileri öne çıkarken, Almanya hükümetinin savunma ve altyapı harcamalarının bu süreci destekleyebileceği değerlendiriliyordu. Ancak enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, bu iyimser tabloyu gölgeledi.

Yıl başından bu yana petrol fiyatlarının yaklaşık üçte iki oranında arttığı, doğal gaz maliyetlerinin ise yüzde 80 yükseldiği belirtiliyor. ABD öncülüğünde İran’da yaşanan savaşın enerji maliyetlerini yukarı çektiği, bunun da hem üretim giderlerini artırdığı hem de satın alma gücü üzerinde baskı yarattığı ifade ediliyor.

Enerji ithalatçısı Avrupa daha kırılgan

Enerji ithalatçısı konumundaki Avrupa ekonomileri, küresel fiyat şoklarına karşı daha hassas bir yapı sergiliyor. Bu nedenle enerji maliyetlerindeki yükseliş, yalnızca sanayi üretimi üzerinde değil, aynı zamanda iç talep, enflasyon ve büyüme görünümü üzerinde de risk oluşturuyor.