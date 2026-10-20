Euro Bölgesi'nde tahvil getirileri geriliyor: Gözler Fransa'da

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Euro Bölgesi devlet tahvili piyasalarında güne düşüşle başlanırken, Fransa'nın mali görünümüne ilişkin belirsizlikler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Hazine tahvili getirilerindeki gerilemeye paralel olarak Avrupa tahvil faizlerinde de aşağı yönlü hareket gözlendi.

Ancak Fransa'da bütçe görüşmeleri, protestolar ve ülkenin kredi notuna ilişkin olası değişiklikler, tahvil piyasalarında risk algısını yüksek tutmaya devam ediyor.

Fransa'nın kredi notunda indirim beklentisi

Citigroup analisti Jamie Searle, Fransa'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek bütçe oylamaları ve protestoların piyasalar açısından yakından takip edileceğini belirtti.

Searle, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklaması beklenen Fransa değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Moody's'in Fransa'nın kredi notunu Aa3 seviyesinden A1'e düşürmesinin sürpriz olmayacağını belirten Searle, kuruluşun yaklaşık bir yıldır ülkenin kredi notu görünümünü negatifte tuttuğunu hatırlattı.

Searle ayrıca Moody's'in mevcut notunun diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin bir kademe üzerinde bulunduğuna dikkati çekti.

Tahvil faiz farkı 147 baz puanda

Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili (OAT) ile Almanya'nın aynı vadeli tahvili (Bund) arasındaki getiri farkı 147 baz puanda sabit kaldı.

Söz konusu fark, Euro Bölgesi borç krizinden bu yana görülen en yüksek kapanış seviyesinde bulunuyor.

Fransa'nın Almanya'ya kıyasla daha yüksek borçlanma maliyetiyle karşı karşıya kalması, yatırımcıların ülkenin mali sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerini yansıtıyor.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi geriledi

Avrupa tahvil piyasalarında genel olarak düşüş eğilimi görülürken, Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi 2,3 baz puan azalarak yüzde 3,435 seviyesine indi.