Çin'in elektrikli araçları dünyaya yayılıyor: İhracat 3,4 milyonu aştı

Çin'in elektrikli araç ihracatındaki hızlı büyüme, küresel otomotiv pazarında rekabeti giderek artırıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre ülkenin yeni enerjili araç ihracatı 2026'nın ilk sekiz ayında 3 milyon 435 bin adede ulaşırken, yıllık artış yüzde 120'yi buldu. Gelişmekte olan ekonomilerin elektrikli araç ve temiz enerji altyapısında Çin'e yönelmesi, küresel ticarette yeni bir ağırlık merkezi oluşturuyor. Bu gelişme, otomotiv üretimi ve ihracatında önemli bir konuma sahip Türkiye açısından da yakından izleniyor.

Çin'in elektrikli araç ihracatı sekiz ayda iki kattan fazla arttı

Çin'in elektrikli araç üretimindeki büyümesi, ülkenin dış pazarlardaki etkinliğini hızla artırıyor. Ocak-ağustos döneminde 3 milyon 435 bin yeni enerjili araç ihraç edilirken, yalnızca ağustos ayındaki sevkiyat 526 bin adede ulaştı. Ağustos ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 130 artış gösterdi. Veriler, yalnızca tamamen elektrikli otomobilleri değil, dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçları da kapsıyor.

İhracattaki yükseliş, Çinli üreticilerin giderek daha fazla dış pazarlara yöneldiğini gösteriyor. Ülke içinde elektrikli araç üretim kapasitesi büyürken yoğun fiyat rekabeti şirketlerin kâr marjlarını baskılıyor. Üreticiler, mevcut tesislerin kapasitesini kullanabilmek ve yeni gelir kaynakları oluşturabilmek amacıyla Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika pazarlarındaki faaliyetlerini genişletiyor.

Uluslararası Enerji Ajansının 2026 yılı elektrikli araç raporuna göre Çin, 2025 yılında dünya elektrikli otomobil üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştirdi. Aynı yıl ülkenin elektrikli otomobil ihracatı iki katına çıkarak 2,5 milyon adedi geçti. Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin yurt dışı satışlarında Çinli markaların payı ise yüzde 80'e ulaştı.

Büyümenin parasal karşılığı da dikkat çekiyor. Ember'in verilerine göre Çin'in elektrikli araç ihracatı Mayıs 2026'da 9,2 milyar dolarla o tarihe kadarki aylık rekorunu kırdı. Söz konusu ayda yaklaşık 448 bin elektrikli otomobil ihraç edilirken, sevkiyatın 279 binini tamamen elektrikli, 169 binini şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturdu. Bu gelişme, Çin'in yalnızca düşük fiyatlı otomobillerde değil, farklı elektrikli araç teknolojilerinde de dünya pazarındaki ağırlığını artırdığını ortaya koyuyor.

Gelişmekte olan ülkeler Çin teknolojisine 235 milyar dolar harcadı

Çin'in dış pazarlardaki büyümesi yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı kalmıyor. Enerji araştırma kuruluşu Ember'in Çin ihracat verilerinden yapılan hesaplamalara göre, gelişmekte olan ülkeler 2024 yılının başından bu yana Çin üretimi temiz enerji teknolojilerine yaklaşık 235 milyar dolar harcadı. Bu tutara elektrikli araçların yanı sıra güneş enerjisi sistemleri, elektrik şebekesi ekipmanları, bataryalar ve ısıtma-soğutma teknolojileri de dahil.

Özellikle elektrik altyapısına yönelik harcamalar, gelişmekte olan ülkelerdeki dönüşümün boyutlarını gösteriyor. Hindistan, Pakistan, Filipinler, Brezilya, Güney Afrika ve Vietnam gibi ekonomilerin Çin'den ithal ettiği transformatör, şalt ekipmanı ve elektrik iletim kablolarına yönelik toplam harcama 2024 başından bu yana 25,3 milyar doları geçti. Aynı dönemde dünyanın geri kalanı bu ürünlere 23,8 milyar dolar harcadı.

Gelişmekte olan ülkelerin Çin menşeli güneş enerjisi sistemlerine yaptığı harcama yaklaşık 47 milyar dolara ulaşırken, diğer ülkelerde bu tutar 37 milyar dolar seviyesinde kaldı. Isıtma ve soğutma ekipmanlarında da benzer bir görünüm ortaya çıktı. Gelişen ekonomiler yaklaşık 26 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken diğer ülkelerin harcamaları 21 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu yatırımlar, ülkelerin yalnızca daha fazla elektrikli araç satın almaya değil, söz konusu araçların kullanımını destekleyecek enerji altyapısını oluşturmaya da yöneldiğini gösteriyor. Elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi, şarj istasyonlarının yaygınlaşması ve yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması birbirini destekleyen yatırımlar haline geliyor. Ancak batarya depolama sistemlerinde gelişmiş ülkelerin ağırlığı devam ediyor. Çin'den ithal edilen enerji depolama sistemlerine yönelik harcamaların yüzde 71'i gelişmiş ekonomilerden, yüzde 29'u ise gelişmekte olan ülkelerden geliyor.

Türkiye'de rekabet büyüyor, yerli üretimin önemi artıyor

Çinli üreticilerin uluslararası pazarlarda hızla büyümesi, Türkiye'nin otomotiv sektörü açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme. Türkiye, Avrupa pazarına yönelik güçlü otomotiv üretim altyapısına sahipken elektrikli araç teknolojilerindeki dönüşüm, geleneksel üretim avantajlarının yanında batarya, yazılım ve maliyet rekabetini de öne çıkarıyor.

Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik talep, toplam otomobil pazarı daralmasına rağmen önemini koruyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre 2026'nın ilk dokuz ayında 627 bin 977 otomobil satıldı. Aynı dönemde tamamen elektrikli otomobil satışları 120 bin 329 adede ulaşırken, hibrit otomobil satışları 204 bin 956 olarak gerçekleşti. Böylece elektrikli ve hibrit otomobiller toplam pazarın yarısından fazlasını oluşturdu.

Çinli üreticilerin ihracatının artması, Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv şirketleri için hem rekabet hem de yeni yatırım fırsatları anlamına geliyor. Çin'de üretim maliyetlerinin düşmesi ve model çeşitliliğinin artması, ithal araçların fiyat rekabetini güçlendirirken yerli üreticilerin de elektrikli otomobillerde verimlilik ve teknoloji yatırımlarını hızlandırmasını gerektiriyor. Öte yandan ülkelerin ithalata karşı yeni vergiler ve yerli üretimi destekleyen düzenlemeler uygulaması, Çinli markaları hedef pazarlarda fabrika kurmaya yöneltebiliyor.

Avrupa Birliği'nin otomotiv üretiminde yerel katkıyı artırmaya yönelik politikaları da Türkiye açısından ayrı bir önem taşıyor. Türkiye'nin Avrupa otomotiv tedarik zincirindeki mevcut konumu, elektrikli araç üretiminde yeni yatırımların çekilmesini önemli hale getiriyor. Çin'in ihracatındaki büyüme sürerken Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel mesele, yalnızca daha fazla elektrikli otomobil satılması değil, bu dönüşümde üretim ve teknoloji payını koruyabilmek olacak.