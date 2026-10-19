Çiftçinin üretim maliyeti yükseldi: Zam şampiyonu belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Buna göre tarımsal girdi fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,41, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,28 arttı.

Endeks, 2025 yılı aralık ayına kıyasla yüzde 21,15 yükselirken on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 33,05 olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmetlerin maliyeti yüzde 31,63 arttı

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi ağustosta aylık yüzde 3,77, yıllık yüzde 31,63 yükseldi.

Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise aylık yüzde 1,17, yıllık yüzde 22,16 artış kaydedildi.

Veriler, tarımsal üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki yükselişin yatırım girdilerine kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

En yüksek artış enerji ve yağlayıcılarda

Ağustos ayında tarımsal girdi fiyatlarındaki en yüksek artış hem aylık hem de yıllık bazda enerji ve yağlayıcılar grubunda görüldü.

Bu grupta fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 9,58, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 43,14 arttı.

Böylece enerji ve yağlayıcılar, tarımsal üretimde maliyet artışının en belirgin yaşandığı alt grup oldu.

Enerji girdilerindeki yükseliş, üreticilerin maliyetleri üzerindeki baskının sürdüğüne işaret etti.