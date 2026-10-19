Çin büyümede beklentiyi aştı: Konutta düşüş sürüyor

Çin’in 19 Ekim’de açıkladığı ekonomik veriler, üretimdeki canlanmaya rağmen iç talep ve gayrimenkuldeki zayıflığın sürdüğünü gösterdi. Ekonomi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek yüzde 4,4’lük beklentiyi ve ikinci çeyrekteki yüzde 4,3’lük artışı aştı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış çeyreklik büyüme de yüzde 0,9’dan yüzde 1,2’ye yükseldi. İlk dokuz ayda büyüme yüzde 4,6 olurken, hükümetin yılın tamamı için belirlediği yüzde 4,5–5 hedef aralığına yakın seyir korundu.

Üretim hızlandı, yatırımlar geriledi

Çin’de sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı; ağustosta artış yüzde 5,2 düzeyindeydi. İlk dokuz ayda yüksek teknolojili imalatın yüzde 14,3 büyümesi, üretimdeki canlılığın öne çıkan unsurlarından biri oldu. Perakende satışlardaki yıllık artış ise ağustostaki yüzde 0,4’ten eylülde yüzde 1,1’e yükseldi. Tüketimdeki hızlanmaya rağmen satışlardaki artışın sınırlı kalması, üretim tarafındaki toparlanmanın iç talepte aynı güçte karşılık bulmadığını gösterdi.

Yatırım tarafında ise daralma sürdü. Ocak–eylül döneminde sabit sermaye yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 gerileyerek ilk sekiz aydaki düşüş oranını korudu. Gayrimenkul geliştirme yatırımlarındaki kayıp yüzde 19,9’dan yüzde 20,6’ya çıktı; özel sektör yatırımları da ilk dokuz ayda yüzde 10,4 azaldı. Aynı dönemde satılan yeni gayrimenkullerin toplam alanı yüzde 13,2, satış tutarı yüzde 13,9 geriledi. Böylece sektördeki zayıflık hem yatırım hem de satış verilerinde görüldü.

Hanehalkına ilişkin göstergelerde ise sınırlı iyileşme kaydedildi. Kentsel anket işsizlik oranı eylülde yüzde 5,3’ten yüzde 5,2’ye gerilerken, ilk dokuz aylık ortalama da yüzde 5,2 oldu. Kişi başına kullanılabilir gelir ocak–eylül döneminde nominal olarak yüzde 5,3, fiyat etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 4,4 arttı. Buna karşın resmî değerlendirmede iç talep yetersizliğinin hâlâ belirgin olduğu ve büyümenin dayanaklarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Çin’de konut fiyatları düşmeye devam etti

70 büyük ve orta ölçekli kentin verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre yeni konut fiyatları eylülde aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,8 düştü. Ağustosta yıllık gerileme yüzde 3 düzeyindeydi. Düşüşün hız kesmesine rağmen fiyatların gerilemeye devam etmesi, destek adımlarının henüz piyasanın tamamında kalıcı bir toparlanma yaratmadığını gösterdi. Gayrimenkuldeki uzun süreli zayıflık, hanehalkının güvenini ve harcama eğilimini baskılayan başlıca sorunlardan biri olmayı sürdürüyor.

Şehir gruplarında ise farklı bir görünüm oluştu. Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen’in oluşturduğu birinci kademe kentlerde yeni konut fiyatları aylık yüzde 0,1 arttı. İkinci kademe kentlerde fiyatlar değişmezken üçüncü kademe kentlerde yüzde 0,2 geriledi. Yeni konut fiyatlarının aylık arttığı şehir sayısı da 15’ten 17’ye yükseldi. Böylece bazı büyük kentlerde fiyatlar istikrar kazanırken daha küçük şehirlerdeki gerileme sürdü.