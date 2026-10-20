Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net UYP, ağustos itibarıyla eksi 364,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı varlıkları önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 445,2 milyar dolara yükselen Türkiye'nin yükümlülükleri ise yüzde 1,1 azalarak 809,7 milyar dolara geriledi.

Rezerv varlıklar 186,7 milyar dolara yükseldi

Rezerv varlıklarda aylık 22,2 milyar dolarlık artış gerçekleşti. Böylece bu kalemin toplam büyüklüğü 186,7 milyar dolara ulaştı.

Varlıkların diğer bileşenlerinde de yükseliş görüldü. Doğrudan yatırımlar yüzde 0,7 artarak 82,4 milyar dolara, finansal türevler yüzde 51,9 yükselerek 3,8 milyar dolara çıktı. Diğer yatırımlar ise yüzde 1 artışla 163,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yabancı para varlıkları ise aynı dönemde yüzde 2 azalarak 43,8 milyar dolara indi.

Hisse senetleri ve yatırım fonu paylarında artış

Portföy yatırımlarının alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, önceki aya kıyasla yüzde 6,8 yükselerek 53,6 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülükler tarafında doğrudan yatırımlar yüzde 2,9 azalışla 225,9 milyar dolara gerilerken, portföy yatırımları yüzde 2,8 artarak 164,7 milyar dolara çıktı.

Finansal türev yükümlülükleri yüzde 22,7 düşüşle 3,1 milyar dolar, diğer yatırım yükümlülükleri ise yüzde 1,3 azalışla 416 milyar dolar olarak kaydedildi.